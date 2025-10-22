俳優の池端杏慈さん（18）が、12月28日に開幕する『第104回 全国高校サッカー選手権大会』の21代目・応援マネージャーに決定したことが発表されました。池端さんは、2021年に『第25回ニコラモデルオーディション』でグランプリを受賞。現在公開中の映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』では主人公の親友・高遠麗を演じ、12月には映画『白の花実』など、今後も映画やドラマへの出演が続いています。応援マネージャー就任の話を