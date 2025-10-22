軍事パレードに登場した新型大陸間弾道ミサイル「火星20」＝10日、平壌の金日成広場（朝鮮中央通信＝共同）日米韓主導で北朝鮮に対する国連制裁の履行状況を監視する「多国間制裁監視チーム（MSMT）」は22日、北朝鮮のサイバー活動に関する報告書を発表した。北朝鮮が2024年1月から25年9月までに少なくとも28億ドル（約4200億円）相当の暗号資産（仮想通貨）を窃取したと指摘した。報告書の発表は、今年5月に続いて2回目。日米