西武鉄道は、車内でフルコース料理を楽しめる新たなレストラン列車を2028年3月から運行する。車両は西武001系「Laview（ラビュー）」をベースに新造する4両編成で、妹島和世建築設計事務所がデザインを担当する。座席定員は70名程度で、1号車には前面展望が楽しめる8名程度の個室を設ける。車内はグレーを基調としたトーンとし、テーブルの料理や皿を引き立てるスポットライトやテーブルライトを設置する。3号車は1両すべて厨房車