ボートレース宮島の「第１６回サクラオＢ＆Ｄ杯」は２２日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。木村亮太（４１＝兵庫）は３日目終了時点で得点率１６位。勝負駆けとなった４日目は３号艇の１Ｒ、４号艇の８Ｒでともに差しを決め連勝。一気に５位までジャンプアップし、準優１１Ｒの２号艇をゲットした。「直線はまあまあだったけど、出足がなかった。でも、４日目後半はかかりが良くなって