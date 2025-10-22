全日本プロレス２２日の後楽園ホール大会で３冠ヘビー級王者の宮原健斗（３６）が挑戦者の潮崎豪（４３）を下し初防衛に成功した。宮原は、９月末でノアを退団し１１日の埼玉・行田大会で王道マットに?出戻り参戦?した潮崎の挑戦を受諾しこの日の決戦を決めた。宮原は２０１５年に潮崎とのユニット「Ｘｃｅｅｄ（エクシード）」で世界タッグ王座を奪取するが、潮崎の突然の退団で返上させられる憂き目にあっている。事前の会見