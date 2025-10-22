全日本プロレス２２日の後楽園ホール大会でアジアタッグ王者組のＭＵＳＡＳＨＩ（３５）＆吉岡世起（３７）が青柳亮生（２５）とライジングＨＡＹＡＴＯ（２６）の「アツハヤ」タッグを下し初防衛を果たした。ＭＵＳＡＳＨＩは事前に行われた会見では対戦相手だけでなく「すべててに勝ちたいの！！」と絶叫するなど謎の熱の入れようを見せていた。ＭＵＳＡＳＨＩは吉岡をビンタし先発すると、ＨＡＹＡＴＯにも「そんなもん