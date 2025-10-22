友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はバイト先での困った出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は映画好きが高じて、レンタルビデオ店でバイトを始めました。お客さんがビデオをレンタルする際は、必ずタイトル名を繰り返しお伝えする決まりがあります。しかしあるお客さんがニヤニヤ