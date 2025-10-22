２２日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、２１日に自民党の高市早苗総裁が日本憲政史上初の女性首相に選出され、組閣を行ったことを報じた。記者キャスターの広内仁氏はこの日夕方に臨時閣議で決まった副大臣２６人、政務官２８人の人事で、副大臣に旧安倍派所属で政治資金収支報告書への不記載があった議員が４人、政務官にも４人が起用されたことを報道。第２次石破内閣ではゼロだっ