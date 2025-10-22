巨人は２２日、岡本和真内野手（２９）が今オフにポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦することを容認したと発表した。都内で会見を開き、吉村編成本部長と岡本が出席した。本塁打王３度というＮＰＢ通算２４８発の大砲で、２３年ＷＢＣ決勝の米国戦で本塁打を放ったこともあって、今オフに大きな注目を受けることは確実だ。米国内でも早速、岡本がＭＬＢ挑戦を決断して巨人が容認したことが報じられた。米移籍情報