台湾で行われるウィンター・リーグに参加予定の巨人の台湾出身左腕・黄錦豪投手が２２日、ジャイアンツ球場で練習を行い、母国での試合を心待ちにしている思いを語った。「日本ではプロ野球の選手としてやっているけど、台湾のプロのバッターとはほぼ対決したことがなくて、今回楽しみにしています」と声を弾ませた。また、「高校の同級生も台湾のプロ野球でやっている人がたくさんいて、彼らと対決するのも楽しみですね」と語っ