巨人・岡本和真内野手がポスティングシステムによるメジャー移籍を目指すことが決まった。今オフの移籍を球団が容認した理由に迫った。巨人は岡本のポスティングによるメジャー挑戦を容認した。快諾した背景には長年の活躍を認め、夢を後押ししたい思いがあった。吉村編成本部長は「日頃からの彼との話し合いの中で、最後はＭＬＢに挑戦したいと話していた。バックアップしながら、背中を押してあげたい気持ちがあった」と理