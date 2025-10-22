【新華社三亜10月22日】自由貿易港の建設が進む中国海南省で、低空経済（低高度の有人・無人機を活用した経済活動）が伸びており、観光や交通、海洋産業などと結びつき、新たな業態を次々に生み出している。三亜市では、ヘリコプターによる遊覧やスカイダイビング、パラグライダーなどの体験型観光が若者を中心に人気を集め、日常的な消費の一つに変わりつつある。空域管理や一般航空サービスの継続的な改善により、低空経済は