国際オリンピック委員会（IOC）は22日、体操の世界選手権の開催国インドネシアがイスラエル選手のビザ発給を拒否した問題で、あらゆる国の選手の入国を保証するまで、五輪招致などの対話を打ち切ると発表した。（共同）