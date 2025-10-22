◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク―日本独立リーグ野球機構（22日、生目第二）＝雨天中止ソフトバンクの育成3年目、ホセ・オスーナ外野手（18）が好調だ。第3クールの16日から参加し5試合で打率3割8分9厘、2打点を記録。初めてのフェニックス・リーグに手応えを感じている。ただ、首脳陣は期待からさらなる成長を望んでいる。5試合で出塁率は4割7分6厘。毎試合安打を放つ。10月からフォームのバランスと球を前