福岡県警早良署は22日、福岡市早良区田村4丁目3番付近の道路上で同日午後5時5分ごろ、通行中の女子児童が見知らぬ男から「おうちどこ？」などと声をかけられ、後をつけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は70代で身長165くらいの中肉。白髪に緑色長袖シャツ、青色ジーパン着用。眼鏡をかけていたという。