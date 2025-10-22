佐賀県警鹿島署は22日、同署管内で警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、1397万円の被害が出たとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、9月30日、被害者の携帯電話に「この電話番号が犯罪に使われた形跡があります」などと自動アナウンスが流れた。アナウンスに従って操作したところ、警察官を名乗る男につながり「投資詐欺の捜査をしていて、あなた名義の口座が使われていたことがわかった」「あなたは容疑者という扱