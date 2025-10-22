２００１年に福山市の住宅で３５歳の女性が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた７１歳の男について、最高裁は上告を退ける決定をしました。 被告の男（７１）は２００１年２月に福山市の住宅に侵入し、住人の女性を果物ナイフで突き刺すなどして殺害した罪に問われています。 １審の広島地裁は現場にあった血痕は被告のものだと認め、「全く落ち度のない被害者に対する危険で残忍な犯行」として、懲役１５年の判決を言い渡