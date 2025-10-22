来年秋にカテゴリーが再編されるバスケットボールBリーグで、新潟アルビレックスBBは2部にあたる『BリーグONE』への参入が決まりました。 Bリーグは魅力向上とクラブの経営強化を目指し、来シーズンから入場者数・売上高・ホームアリーナの規模などによってカテゴリー分けされる3部制になり、競技成績による昇降格は廃止されます。10月21日、各クラブの審査結果が発表され