将来的なコメの輸出拡大に向け、新潟県上越市で10月22日、外国人などを対象にコメの収穫から食べ比べまでを体験できるモニターツアーが行われました。 22日、上越市で行われたのは、アメリカやマレーシアなどから来日している外国人を対象にしたコメの収穫などを体験できるモニターツアーです。【参加者】「意外と簡単楽しい」【参加者】「もう言葉が出ないほど楽しかった。絶対、人気出ると思う」