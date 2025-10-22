北海道の養鶏場で、今シーズン全国で初めて高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されました。これを受け、新潟県は10月22日に対策会議を開き、関係部局が今後の対応などを確認しました。 10月22日、農林水産省が緊急で開いた、鳥インフルエンザ防疫対策本部会議。関係部局の担当者が対応を確認しました。21日、北海道白老町の養鶏場でニワトリ46羽が死んでいるのが見つかり、22日朝、高病原性鳥インフルエンザへの感染が確