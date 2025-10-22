秋の気配が一段と濃くなる中、新潟県長岡市の国営越後丘陵公園では色とりどりの秋バラが見頃を迎えています。春とは一味違う秋のバラを楽しもうと、園内には写真を撮る人や香りに癒される人でにぎわっていました。 【高濱優生乃アナウンサー】「秋の深まりとともに見頃を迎えているのが、秋バラです。白オレンジ赤とグラデーション状に咲き誇る様子がとても美しいです。長岡市の国営越後丘陵公園で開催中の『ながおか