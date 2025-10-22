小泉防衛相は22日、就任会見を行い、「これまで以上に強い危機感と切迫感を持って、わが国の独立と平和、国民の命と平和な暮らしを守っていくための取り組みを進めていくことは必要だ」と決意を表明した。そのうえで、日本を取り巻く安全保障環境が「厳しさを一層増している」と指摘し、政府が2022年末に策定した「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」の、いわゆる安保3文書について、「見直しの作業に取り掛か