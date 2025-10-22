【モデルプレス＝2025/10/22】元乃木坂46の秋元真夏が10月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、反響が寄せられている。【写真】32歳元乃木坂、彩り豊かな手料理3品◆秋元真夏、本格手料理3品公開秋元は「もぐ。」と添え、手料理が3品並んだ食卓を公開。蓮根の肉詰め、トマトとオクラ、チーズの和え物のほか「海老しんじょうのお吸い物初めて作った」とお吸い物を披露している。◆秋元真夏の手料理に反響この