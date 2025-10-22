米１０年債利回りは３．９５５％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:40）（%） 米2年債 3.453（-0.002） 米10年債3.955（-0.008） 米30年債4.536（-0.007） ドイツ2.560（+0.008） 英国4.402（-0.076） カナダ3.074（-0.007） 豪州4.113（-0.005） 日本1.646（-0.017） ※米債以外は10年物