※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ結婚して3年目になる主人公夫婦は、子どもを望むも2年間授からず、不妊治療も視野に入れていた。そんなある日、妻の妊娠が発覚。夫は幸せをかみしめるが、つわりが始まると妻はワガママばかり言うようになる。妻を献身的にサポートしても、その症状は日に日にエスカレート。そして、机に“しばらく実家に帰る”と