ドル円のピボットは１５１．７８円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:42現在） ドル円 現値151.89高値151.96安値151.49 152.54ハイブレイク 152.25抵抗2 152.07抵抗1 151.78ピボット 151.60支持1 151.31支持2 151.13ローブレイク ユーロ円 現値175.90高値176.38安値175.77 176.87ハイブレイク 176.63抵抗2 176.26抵抗1 176.02ピボット 175.65支持1