ＴＣＫ特別区競馬組合は１０月２２日、今年のスパーキングレディーＣ・Ｊｐｎ３を勝ったフェブランシェ（牝５歳、大井・藤田輝信厩舎、父リアルスティール）が、米Ｇ１・ブリーダーズＣフィリー＆メアスプリント（日本時間１１月２日、デルマー競馬場）に予備登録し、この日に米国へ出発したことを発表した。藤田調教師は「大井競馬、地方競馬代表として何がなんでも結果を出したいと思っています。このチャンスをものにしたい