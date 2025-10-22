■ソファの行方と、私の決意あのソファ、結局どうなったと思います？義母から聞いた話では、「どうやら今、誰も座らなくなっちゃってるみたいよ。お姉ちゃんの家族も少し置き場に困ってるらしいの。捨ててもらっていいのにねぇ」とのこと。ああ、やっぱり。あれだけ“いいものだから”と押しつけてきたソファが、今や厄介者扱い。その話を聞いた瞬間、心の中で小さくガッツポーズをしました。その夜、夫に何気なくその話をすると、