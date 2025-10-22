10月27日から開催される第38回東京国際映画祭で、映画文化の発展に計り知れない貢献を果たしたとして、山田洋次監督（94）に“特別功労賞”が授与されることが発表されました。山田監督は1961年 映画『二階の他人』で監督デビュー。代表作は、国民的シリーズとなった、映画『男はつらいよ』シリーズ（全50作）。普遍的な家族愛と故郷への思いを描いた名作として、今なお多くの人々に愛され続けています。また海外でも評価され、時