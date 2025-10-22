サッカーのオランダ1部フェイエノールトは22日、9月のクラブ月間MVPにFW上田綺世（27）が選ばれたと発表した。3勝1分けだったリーグ戦4試合で全て先発して2得点。クラブ公式メディアで印象に残っているゴールを問われた日本代表は、9月17日に行われたフローニンゲン戦で左クロスに頭を合わせた一撃を挙げ「自分の体の使い方から上手に決められた」と振り返った。ファンの応援には「期待も感じているし、応えられるのがうれし