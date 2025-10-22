海と信濃川、そして関屋分水で囲まれた新潟市の「新潟島」には来年度から警察署がなくなります。これを受け新潟県警は災害で「新潟島」が孤立した状況を想定した救助訓練を行いました。力強くゴムボートを進めていきます。21日、新潟市中央区で行われたのは新潟島の孤立を想定した訓練です。機動隊や航空隊など115人の警察官が参加しました。 ◆警察署の統合で「新潟島」から警察署がなくなる 海と信濃川、関屋分水に囲