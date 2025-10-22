（台北中央社）中部・台中市の養豚場で死んだブタから家畜伝染病「アフリカ豚熱」（ASF）の陽性反応が出たことを受け、卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は22日午後、農業部（農業省）などに対して水際検査や密輸取り締まりの強化などを指示した。卓氏は農業部や衛生福利部（保健省）など複数の部会（省庁）や鄭麗君（ていれいくん）行政院副院長（副首相）らを招集して会議を実施した。冒頭で卓氏は、?発症の原因確認と感染