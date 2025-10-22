10月29日(水)「上田と女が吠える夜」子どもの“思春期”は成長を感じる一方で…反抗期など子育てに悩みを抱える親は多いはず…「思春期子育てのお悩み相談SP」 “思春期”とは、10歳頃から始まる「子ども」から「大人」への移行期で、体も心も大きく変化する時期…成長を感じる一方で、悩みを抱える親は多いはずそんな“思春期”の子どもを育てるママたちが大集合！「思春期子育ての悩み相談SP」●知念里奈「息子の受験勉強と