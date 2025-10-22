【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、Billboard JAPAN総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」 (2025年10月22日公開）において、18,509ポイントで「5週連続1位」を記録。 今週のBillboard JAPAN音楽チャート（2025年10月22日公開）と、オリコン音楽ランキング（2025年10月27日付）において、首位4冠を獲得し、いずれも「5週連続1位」