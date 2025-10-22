札幌・豊平署は2025年10月22日、札幌市清田区の路上で不同意わいせつ事件が発生したと発表しました。事件があったのは、札幌市清田区里塚3条1丁目の里塚大橋南側の歩道上です。10月20日午後5時45分ごろ、10代後半の少女が1人で歩道を歩いていたところ、男に後ろから下半身を触られたということです。少女にけがはありませんでしたが男は現場から逃走しています。翌10月21日午後6時半ごろ、少女が交番を訪れ、被害を届け出たことで