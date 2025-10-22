2025年10月21日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、新たに誕生した高市早苗首相がさまざまな試練に直面しているとし、その理由について解説する記事を掲載した。記事は、高市氏が21日に国会での指名を受けて日本初の女性首相に就任したと紹介。直近の衆参両院選挙で単独過半数を失った自民党が改革派の中道右派政党・日本維新の会と連立を組んだ上での政権誕生となったものの、この連