SnowManの深澤辰哉（33）が22日放送のフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。掃除で一番やりたくない場所を明かした。今回は「秋から始めるズボラなお掃除術」と題して放送された。「汚れが落ちなかった」という経験が掃除嫌いになってしまうとされ、コメントを求められた深澤は「掃除は好き」と回答。だが「面倒くさいなとは思う」と本音も。また、掃除の中で「お風呂掃除が一番やりたくないと明かした。