【ニューヨーク共同】22日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比09銭円高ドル安の1ドル＝151円80〜90銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1576〜86ドル、175円82〜92銭。目立った取引材料が乏しく値動きは限られた。米中首脳会談の先行きを見極めたいとの思惑から様子見ムードもあった。