「デイリースポーツ杯」（２２日、大村）和田拓也（３５）＝兵庫・１１３期・Ａ１＝のムードがグングン上がってきた。３日目８Ｒでは２コースから豪快にまくって１着。初日は６、６着だったが、２日目から気配を一変させてきた。「初日を返してほしい。前操者の安東幸治さんのペラを尊重しすぎたのがいけなかった」と苦笑い。「ペラが緩めだったので、きつめに調整をしてやっとターンができるようになった」と２日目にペ