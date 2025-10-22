金融庁＝9日午後、東京・霞が関金融庁は地方銀行といった地域金融機関に対して、金利変動リスクの監督強化を検討していることが22日分かった。金融機関に早めに経営改善を促す「早期警戒制度」の判断基準で、金利などのリスクを明確化。地域金融向けの監督指針を改正する。日銀の利上げによる保有国債の含み損などのリスクに対応する。金融審議会の作業部会で詳細を議論し、年内にも指針改正に着手する。既存の判断基準でも