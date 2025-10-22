Image: AfroBrazilian via Wikimedia Commons 逆に今まで蚊がいなかったのいいな〜！地球上でもっとも広く分布する害虫の一種、「蚊」。2億1700万年という長い進化の歴史の中で、蚊は世界中に広がってきましたが、南極や北極圏のような極寒の地域だけは、これまで蚊の侵入を防いできました。しかし地球温暖化の影響で、その状況も変わりつつあります。蚊のいない最後の砦とされていたアイス