フラッグシップスマホ「Galaxy S25」と「Galaxy S25 Ultra」の日本向けメーカー版がAndroid 16に！Samsung Electronics（以下、Samsung）は21日（現地時間）、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S25」と「Galaxy S25 Ultra」（ともにSamsung Electronics製）の日本向けメーカー版「Galaxy S25（型番：SM-S931Q）」および「Galaxy S25 Ultra（型番：SM-S938Q）」に対