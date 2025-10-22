瀬戸隆一衆院議員 政府は22日の臨時閣議で副大臣と政務官人事を決定しました。香川県関係では比例四国ブロック選出の瀬戸隆一衆院議員（60）が復興副大臣兼、内閣府副大臣に決まりました。 内閣府副大臣としては防災庁の設置準備と国土強靭化を担当します。瀬戸副大臣はKSBの取材に対し「身の引き締まる思いです。復興庁のノウハウを2026年秋に設置の防災庁に生かしていきたい。また、南海トラフ巨大地震を見据え、国民の皆