熱伝導率の高いダイヤモンドは半導体の理想の素材の1つであり、様々な困難を乗り越えて、日本の福島県大熊町に世界初のダイヤモンド半導体工場の建設が進められています。スタンフォード大学の研究チームもダイヤモンド半導体の研究を進めていたのですが、「この道のりは難しい」ということで、ダイヤモンドを冷却用の放熱素材に使う研究に切り替えています。Diamond Thermal Conductivity: A New Era in Chip Cooling - IEEE Spec