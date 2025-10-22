２２日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、２１日に自民党の高市早苗総裁が日本憲政史上初の女性首相に選出され、組閣を行ったことを報じた。記者キャスターの広内仁氏が番組冒頭、「高市新内閣が本格始動です。初めてとなる所信表明演説では防衛力の抜本的強化に向けて来年末までに安全保障関連の３文書の改定を目指す方向で調整を進めていることが分かりました」と報じた。