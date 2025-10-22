女優の吉川愛が、愛猫との別れを明かした。吉川は２２日、自身のインスタグラムで「私事で恐縮ですが２０２５．１０．２０１９：２０頃私の愛猫、レグ様が天国へ旅立ちました」と愛猫との別れを報告。「レグさんには沢山の事を教えてもらいました」と思い出をつづり、「本当に心の底から大好きで大好きで大好き」と“レグさん”への思いをつづった。「私は最後はお仕事で会えなかったけどママの腕の中で旅立ちました。