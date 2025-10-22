ラグビー日本代表が２２日、都内で１２人の小学生を含むファン交流イベントに出席した。２３年Ｗ杯日本代表のＢＫ李承信（神戸）はＷ杯２度の優勝を誇るオーストラリア代表とのテストマッチ（２５日、国立）で同国からの初勝利へ「ＦＡＳＴＳｔａｒｔ」をテーマに掲げた。オーストラリアは過去６戦全敗の強敵だ。李は「日本語で速いスタート。キックオフから、自分たちからしっかり仕掛けていくというところで全てのファース