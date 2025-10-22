東京高裁などが入る裁判所合同庁舎＝東京・霞が関千葉工業大で上席研究員として勤務していた男性（58）が不当な雇い止めにあったとして、地位確認などを求めた訴訟で、東京高裁は22日、原告側の訴えを認めて雇い止めを無効とする判決を言い渡した。原告側が明らかにした。一審の東京地裁でも原告側が勝訴していた。判決などによると、男性は2020年4月から上席研究員として勤務。1年ごとに有期雇用契約を更新していたが、所属す