２２日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は、第１８話が放送された。夫の銀二郎（寛一郎）を追って東京に来たトキ（高石あかり）は、同郷の天才・錦織（吉沢亮）らと出会う。錦織は同居している銀二郎に、トキもしばらくいていいと伝え「私も松江に妻を残してきて、人のことは言えないが、大切にするのだぞ」と寄り添った。超さらりと伝えられた既婚者情報にネット悲鳴。錦織は、のちに松江にやってきた、トキの将来の夫・