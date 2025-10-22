湘南ベルマーレ・エンブレムＪ１湘南は２２日、来季から本拠地レモンガススタジアム平塚のホームとアウェー席の入れ替えを行うと発表した。９月に開催した「観戦体験向上に向けたワークショップ」でのサポーターの意見などを踏まえて決定したという。入れ替えの目的について、湘南は「ホームサポーターの皆さまに、より良い観戦体験を提供すること」「観戦体験の向上を通じて、クラブが持続的に成長していくこと」と説明してい